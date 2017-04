Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Grundsatzbeschluss des Vorstands der NORD/LB zur rechtlichen Integration der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Girozentrale

DGAP-Ad-hoc: Norddeutsche Landesbank Girozentrale / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Strategische Unternehmensentscheidung Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Grundsatzbeschluss des Vorstands der NORD/LB zur rechtlichen Integration der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Girozentrale 06.04.2017 / 10:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Grundsatzbeschluss des Vorstands der NORD/LB zur rechtlichen Integration der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Girozentrale

Hannover, 06.04.2017: Der Vorstand der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - ("NORD/LB") hat den Beschluss gefasst, eine Fusion zwischen der NORD/LB und der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Girozentrale noch in diesem Jahr anzustreben und nunmehr alle weiteren diesbezüglich notwendigen Schritte einzuleiten.

Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Friedrichswall 10 30159 Hannover Deutschland

Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Investor Relations Gabriele Bödeker Tel.: +49 511 361-4338 Mail: ir@nordlb.de

Chief Compliance Officer Dr. Michael Lange Georgsplatz 1 30159 Hannover 0511 361 2228

ISIN: DE000NLB8KA9 WKN: NLB8KA

Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Hamburg; Open Market in Frankfurt; London, Luxemburg

ISIN DE000NLB8KA9

