München (pta039/06.04.2017/15:00) - Die U.C.A. AG erzielte in 2016 Erträge aus Beteiligungen (nach Saldierung mit entsprechenden Aufwendungen) in Höhe von TEUR 583 (Vj. TEUR 722). Das Finanzergebnis aus Zinserträgen und -aufwendungen sowie sonstigen Erträgen und Aufwendungen aus zur Geldanlage gehaltenen Wertpapieren beträgt TEUR 289 (Vj. TEUR 104). Daneben fielen Umsatz- und sonstige betriebliche Erlöse in Höhe von TEUR 103 (Vj. TEUR 79) an. Demgegenüber standen betriebliche Gesamtkosten von TEUR 620 (Vj. TEUR 711).



Unter Berücksichtigung von Steuern in Höhe von TEUR 13 (Vj. TEUR 10) wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 342 (Vj. TEUR 184) erzielt.



Die Liquidität der U.C.A. AG (einschließlich zur Geldanlage gehaltener, liquider Aktien, bewertet zu handelsrechtlichen Kursen) beläuft sich auf ca. EUR 8,4 Mio (Vj. EUR 8,4 Mio).



Die vorläufigen operativen Geschäftszahlen der U.C.A. AG stehen unter dem Vorbehalt des Testats des Wirtschaftsprüfers und der Feststellung durch den Aufsichtsrat. Die endgültigen Finanz- und Ertragskennzahlen zum Geschäftsjahr 2016 werden voraussichtlich bis 22. Mai 2017 veröffentlicht.



Aussender: U.C.A. Aktiengesellschaft Adresse: Stefan-George-Ring 19, 81929 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Jürgen Steuer Tel.: +49 89 993194-11 E-Mail: steuer@uca.de Website: www.uca.de



ISIN(s): DE000A12UK57 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



