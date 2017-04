Con Value AG: Vorstandswechsel

DGAP-Ad-hoc: Con Value AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Con Value AG: Vorstandswechsel 06.04.2017 / 20:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG - Vorstandswechsel - - Einigung über die Veräußerung der Beteiligung an der ConValue AG -

Die Mehrheitsaktionärin der ConValue AG, die CV Real Invest GmbH, deren geschäftsführender Gesellschafter auch Vorstand der ConValue AG ist, hat am heutigen Tage sämtliche von ihr gehaltener Geschäftsanteile an der ConValue AG an die Diok Capital GmbH, Köln, veräußert. Einhergehend mit dem Gesellschafterwechsel findet auch ein Vorstandswechsel statt. Der bisherige Vorstand, Herr Marco Meyer, hat sein Mandat mit Unterzeichnung des Kaufvertrags niedergelegt. Zeitgleich hat der Aufsichtsrat Herrn Daniel L. Grosch, Immobilienökonom (ebs) aus Köln, zum sofortigen Alleinvorstand der Gesellschaft bestellt.

6. April 2017

Daniel L. Grosch

Vorstand

06.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Con Value AG Lindenallee 46 50968 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 346 325 25 E-Mail: info@convalue.com Internet: www.convalue.com ISIN: DE0005900674 WKN: 590067 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

563095 06.04.2017 CET/CEST

ISIN DE0005900674

AXC0311 2017-04-06/20:40