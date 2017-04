Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta018/07.04.2017/11:55) - S IMMO wurde über Rechtsvertreter informiert, dass RPR Management GmbH, eine Tochter der RPR Privatstiftung (Stifter und Begünstigter Ronny Pecik, geb. am 04.03.1962), als Käuferin am 06.04.2017 mit Anadoria Investments Limited als Verkäuferin eine Vereinbarung gemäß § 91a Abs 1 Z 1 lit b BörseG betreffend das Recht zum Erwerb von 7.592.889 Aktien der Emittentin S IMMO AG abgeschlossen hat. Mitgeteilt wurde auch, dass das Closing der Transaktion spätestens für 08.05.2017 in Aussicht genommen ist, wobei die Käuferin das Closing der Transaktion ablehnen und ein oder mehrere mit ihr verbundene Unternehmen als Käufer namhaft machen kann.



