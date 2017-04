WashTec AG: WashTec erhöht Jahresausblick

DGAP-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung WashTec AG: WashTec erhöht Jahresausblick 07.04.2017 / 13:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

WashTec hat das starke erste Quartal 2017 auf Basis vorläufiger Zahlen mit einem Umsatz in Höhe von Mio. EUR 101,2 und damit 31,8 % über Vorjahr (2016 Mio. EUR 76,8) abgeschlossen. Der hohe Umsatz war wie im vierten Quartal 2016 getrieben von einem starken Großkundengeschäft. Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg per 31.03.2017 auf Mio. EUR 12,1 (Vorjahr Mio. EUR 3,7). Dies entspricht einer EBIT Rendite von 12,0 % (Vorjahr 4,9%). Der Auftragseingang der letzten Wochen war überdurchschnittlich hoch und der Auftragsbestand liegt weiter deutlich über dem Vorjahr. Vor diesem Hintergrund erhöht die Gesellschaft die Guidance für das Gesamtjahr 2017 und strebt nunmehr ein zweistelliges Umsatzwachstum auf mindestens Mio. EUR 410 bei einer EBIT Rendite von über 12 % an.

Kontakt: WashTec AG Unternehmenskommunikation Karoline Kalb Argonstraße 7 86153 Augsburg Tel.: +49 (0)821 - 55 84 - 1134 Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135

07.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 55 84-0 Fax: +49 (0)821 55 84-1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501 WKN: 750750 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

563289 07.04.2017 CET/CEST

ISIN DE0007507501

AXC0165 2017-04-07/13:51