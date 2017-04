Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Zooplus mit "Buy" und einem Kursziel von 158 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das starke Umsatzwachstum des Internethändlers für Tierbedarf dürfte sich in den nächsten Jahren fortsetzen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Freitag. Und auch die operativen Gewinnmargen (Ebit-Margen) dürften sich bis 2021 vermutlich fast verdoppeln. All dies führe zu einem beeindruckenden Gewinnwachstum je Aktie von jährlich im Schnitt 39 Prozent./ajx/stb

