St. Margarethen im Burgenland (pta022/10.04.2017/13:45) - Mit Bescheid der Wiener Börse AG vom 10. April 2017 wurden 3.570.000 auf Inhaber lautende nennbetragslose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,-- je Stückaktie (ISIN: AT0000A1PY49) zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse als Wertpapierbörse zugelassen.



Als ersten Handelstag hat die Gesellschaft gegenüber der Wiener Börse den 20. April 2017 bekannt gegeben. Die Aktien werden ab diesem Tag im Segment standard market auction der Wiener Börse AG unter dem Börsekürzel CLEN gehandelt werden.



St. Margarethen im Burgenland, 10. April 2017 Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER CLEEN ENERGY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



Für weitere Informationen: Investor Relations Thomas Kremsner Tel.: +43 (0) 2680 / 20 600 400 presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com ISIN: AT0000A1PY49



Aussender: CLEEN Energy AG



ISIN(s): AT0000A1PJ49 (Aktie)



