Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stada angesichts der Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven von 58,00 auf 65,28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem neuen Kursziel, das dem Angebot abzüglich der zu zahlenden Dividende entspricht, trägt Analyst Ulrich Huwald in einer im Tagesverlauf am Montag aktualisierten Studie der Übereinkunft aller drei Beteiligten Rechnung. Eine konkurrierende Offerte hält er nun für unwahrscheinlich und rät Anlegern, investiert zu bleiben, um auch in den Genuss der Dividendenzahlung von 0,72 Euro je Aktie zu kommen./gl/ajx

ISIN: DE0007251803