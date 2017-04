Die Analysten von SRC haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Immobilienentwicklers s Immo von "Buy" auf "Accumulate" herabgestuft. Das Kursziel wird weiterhin bei 13 Euro gesehen, angesichts eines aktuellen Kurses von knapp 12 Euro wurde jedoch das Anlagevotum leicht gesenkt.

Die Vorlage der endgültigen Ergebnisse für 2016 am 5. April brachte keine großen Überraschungen, so SRC-Experte Stefan Scharff in einer aktuellen Studie. s Immo hat für 2016 Rekordergebnisse vorgelegt. Positiv äußern sich die Wertpapierexperten jedoch zur Anschüttung der zusätzlichen Bonusdividende von 10 Euro-Cent je Aktie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die SRC-Analysten 0,95 Euro für 2017, sowie 0,98 bzw. 1,01 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,33 für 2017, sowie 0,36 bzw. 0,40 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Dienstag kurz vor Handelsende notierten die s Immo-Titel am Wiener Parkett mit minus 0,46 Prozent bei 11,87 Euro.

