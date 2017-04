Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



St. Margarethen im Burgenland (pta030/12.04.2017/15:15) - Die Aktien der CLEEN Energy wurden durch Bescheid der Wiener Börse vom 10. April 2017 zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen. Die Handelsaufnahme wird am 20. April 2017 erfolgen.



Der Vorstand der CLEEN Energy AG hat am 12. April 2017 den Beschluss gefasst, als neuen Geschäftsbereich die Vermittlung von Strom- bzw. Erdgaskunden an Energieunternehmen aufzunehmen. Im Rahmen dieses neuen Geschäftsbereiches wird die Gesellschaft für vermittelte Vertragsabschlüsse eine Provision erhalten, die sich anhand des Strom- und Gasverbrauchs der Kunden bemisst. Es sollen sowohl Verträge mit Verbrauchern als auch mit Unternehmern vermittelt werden.



Der Kapitalmarktprospekt vom 27. März 2017 wird durch einen entsprechenden Nachtrag gemäß § 6 Abs. 1 Kapitalmarktgesetz geändert und ergänzt werden. Dieser Nachtrag wird am heutigen Tag gemäß den Bestimmungen des § 10 Abs 3 Z 2 und Z 3 KMG durch unentgeltliche Bereithaltung in gedruckter Form an der Geschäftsadresse der Emittentin in Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen im Burgenland, Österreich, und in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin ( http://www.cleen-energy.com ) in der Rubrik "Investoren" - Unterrubrik "Aktie" veröffentlicht werden.



St. Margarethen im Burgenland, 12. April 2017 Der Vorstand



Für weitere Informationen: Investor Relations Thomas Kremsner Tel.: +43 (0) 2680 / 20 600 400 presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com ISIN: AT0000A1PY49



Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen Land: Österreich Ansprechpartner: Erwin Stricker Tel.: +43 2680 20600-400 E-Mail: presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com



ISIN(s): AT0000A1PJ49 (Aktie) Börsen: Geregelter Freiverkehr in Wien



