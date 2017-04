SinnerSchrader AG: POSITIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM ZWEITEN QUARTAL FORTGESETZT / UMSATZ CA. 14 PROZENT ÜBER VORJAHR; EBITA NAHEZU VERDOPPELT / PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016/2017 BESTÄTIGT

DGAP-Ad-hoc: SinnerSchrader AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis SinnerSchrader AG: POSITIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM ZWEITEN QUARTAL FORTGESETZT / UMSATZ CA. 14 PROZENT ÜBER VORJAHR; EBITA NAHEZU VERDOPPELT / PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016/2017 BESTÄTIGT 12.04.2017 / 21:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SinnerSchrader hat im zweiten Quartal 2016/2017 seine positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Vom 1. Dezember 2016 bis zum 28. Februar 2017 erzielte SinnerSchrader Umsatzerlöse von 13,7 Mio. Euro. Der Vergleichswert des Vorjahres wurde damit um 13,8 % Prozent übertroffen. Trotz negativer saisonaler Faktoren lagen die Umsatzerlöse des zweiten Geschäftsquartals auch 2,7 Prozent über den Werten des ersten Geschäftsquartals. Damit hat die Dynamik der Geschäftsentwicklung wie erwartet und geplant zugenommen.

Das operative Ergebnis (EBITA) des Berichtszeitraums belief sich auf knapp 1,0 Mio. Euro. Im zweiten Quartal des Vorjahres hatte SinnerSchrader ein EBITA von gut 0,5 Mio. Euro erwirtschaftet. Im EBITA des Berichtsquartals sind Beratungskosten in Höhe von etwa 0,25 Mio. Euro berücksichtigt, die im Zusammenhang mit dem am 20. Februar 2017 bekanntgegebenen Zusammenschluss von SinnerSchrader mit Accenture entstanden sind.

Für das erste Geschäftshalbjahr 2016/2017 (1. September 2016 bis 28. Februar 2017) summieren sich die Umsatzerlöse auf 26,9 Mio. Euro. Dies waren 2,1 Mio. Euro oder 8,5 Prozent mehr als im ersten Geschäftshalbjahr 2015/2016. Der Wert des vorangegangenen zweiten Geschäftshalbjahres 2015/2016 wurde um 2,1 Prozent übertroffen.

Das EBITA erreichte im Berichtshalbjahr knapp 2,3 Mio. Euro. Gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres hat sich das operative Ergebnis damit um 0,9 Mio. Euro oder 66 Prozent verbessert. Mit einer vergleichbaren Steigerungsrate von 65 Prozent hat sich in der Berichtsperiode auch das Konzernergebnis der SinnerSchrader-Gruppe entwickelt. Es belief sich auf knapp 1,6 Mio. Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 0,14 Euro entspricht.

Der operative Mittelzufluss fiel mit 1,9 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2016/2017 ebenfalls erfreulich positiv aus. Aufgrund der Dividendenausschüttung von 2,2 Mio. Euro im Januar 2017 ging der Bestand an liquiden Mitteln im Vergleich zum Stand am 31. August 2016 allerdings von 6,1 Mio. Euro vorübergehend auf 5,4 Mio. Euro zurück. Die Eigenkapitalquote lag zum 28. Februar 2017 bei 58,4 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten betrug Ende Februar 524 Mitarbeiter, 19 Mitarbeiter mehr als am Ende des Vorjahres.

Mit der positiven Entwicklung von Umsatz und Ergebnis in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres sieht sich SinnerSchrader - vorbehaltlich möglicher mitarbeiterbezogener Aufwendungen von bis zu 3,8 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zusammenschlussvereinbarung mit Accenture - auf gutem Weg, die im November 2016 für das Jahr 2016/2017 bekannt gegebene Prognose zu erreichen. Diese geht von einem Umsatz von mehr als 56 Mio. Euro, einem EBITA in der Größenordnung von 5,8 bis 5,9 Mio. Euro und einem Konzernergebnis von mindestens 4 Mio. Euro bzw. 0,35 Euro je Aktie aus.

Der vollständige Bericht der SinnerSchrader-Gruppe für das zweite Geschäftsquartal und das erste Halbjahr 2016/2017 kann am 13. April 2017 ab 16:00 Uhr unter http://www.sinnerschrader.ag/de/reports abgerufen werden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ÜBER SINNERSCHRADER

SinnerSchrader gehört zu den führenden Digitalagenturen Europas mit dem Fokus auf Design und Entwicklung von digitalen Produkten und Services. Mehr als 500 Mitarbeiter arbeiten an der digitalen Transformation für Unternehmen wie Allianz, Audi, comdirect bank, ERGO, Telefónica, TUI, Unitymedia und VW. SinnerSchrader wurde 1996 gegründet, ist seit 1999 börsennotiert und hat Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, München, Prag und Hannover. Seit April 2017 ist SinnerSchrader Teil von Accenture Interactive.

http://sinnerschrader.com

ANSPRECHPARTNERIN FÜR PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Carmen Fesenbeck Unternehmenskommunikation presse@sinnerschrader.com

ANSPRECHPARTNER FÜR AKTIONÄRSINFORMATIONEN

Thomas Dyckhoff Finanzvorstand ir@sinnerschrader.com SinnerSchrader Aktiengesellschaft Völckersstraße 38 22765 Hamburg T. +49. 40. 39 88 55-0 F. +49. 40. 39 88 55-55

