EANS-Adhoc: PI Power International Limited (in Liquidation): Das Board gibt den Verkauf von Stratius Investments Limited bekannt

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Strategische Unternehmensentscheidungen 13.04.2017

Jersey/Wien, 13. April 2017 - PI Power International Limited (in Liquidation) (die Gesellschaft) hat ihre gesamten Anteile an der Stratius Investments Limited, eine in Zypern registrierte Tochtergesellschaft der Gesellschaft (Stratius) verkauft. Dem war, wie berichtet, ein Bieterverfahren vorausgegangen, das nunmehr abgeschlossen wurde. Stratius hält den Anspruch aus dem Schiedsgerichtsverfahren in Bezug auf das Karpat Energo Investment. Nach Einbeziehung von rund zwei Dutzend Parteien nahmen vier an einem detaillierten Bieterprozess teil. Das siegreiche Angebot wurde von der Meinl Bank AG abgegeben. Der Verkaufspreis beläuft sich auf MEUR 2,75.

Mit diesem Verkauf hat Stratius seinen letzten verbleibenden Vermögenswert liquidiert. Das ermöglicht dem Board of Directors (Board) der Gesellschaft den Liquidationsvorgang, den die Aktionäre/Zertifikateinhaber in der Hauptversammlung der Gesellschaft im Juli 2012 beschlossen haben, abzuschließen. Entsprechend den vereinbarten Verkaufsbedingungen ist die Gesellschaft verpflichtet, weitere drei Monate bestehen zu bleiben. Nach diesem Zeitraum wird das Board den Liquidationsvorgang abschließen und die Gesellschaft auflösen. Das Board schätzt, dass nach Begleichung der existierenden Verbindlichkeiten, der Kosten für den Liquidationsvorgang und die Auflösung der Gesellschaft zwischen EUR 0,03 und EUR 0,035 pro Austrian Depository Certificate (ADC) für die Rückzahlung an die Aktionäre/Zertifikateinhaber zur Verfügung stehen werden.

Rückfragehinweis: Metrum Communications Stefan Trittner T: +43 664 964 81 24 E-mail: s.trittner@metrum.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: PI Power International Limited 1st Floor, 7 Bond Street A-JE2 3NP St Helier, Jersey, Channel Islands

Email: info@powerinternational.eu WWW: www.powerinternational.eu Branche: Energie ISIN: AT0000A05W59 Indizes: other securities.at Börsen: Dritter Markt: Wien Sprache: Deutsch

ISIN AT0000A05W59

AXC0150 2017-04-13/15:24