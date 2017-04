Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Chemiekonzern sei in mehreren Bereichen gut positioniert und sei in einer guten Position, um den Konkurrenten Dow Chemical und Dupont Marktanteile abzujagen, sofern die US-Wettbewerber nach ihrer Fusion ihre Kosten zu stark senken, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Dienstag./edh/tih

ISIN: DE000BASF111