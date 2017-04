Die UBS hat die Einstufung für HSBC vor der Berichtssaison im Bankensektor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 630 Pence belassen. Das Ertragsumfeld für britische Banken bleibe herausfordernd, schrieb Analyst Jason Napier in einer Branchenstudie vom Dienstag. Als wichtigen Kurstreiber sieht er die jeweilige Entwicklung der Kapitalausstattung an. Bei der HSBC sei er zuversichtlich hinsichtlich der Ausschüttungen an die Aktionäre, aber vorsichtig hinsichtlich der Ergebnisentwicklung./tih/ck

ISIN: GB0005405286