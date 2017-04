Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intel vor der Berichtssaison im US-Chipsektor von 41 auf 39 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Positive Überraschungen im ersten Quartal und deshalb gestiegene Markterwartungen seien in den Aktienkursen schon eingepreist, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer Branchenstudie vom Dienstag. Daher, und wegen insgesamt nachlassender Übernahmeaktivität, stehe ein Fragezeichen hinter den nächsten Kurstreibern. Änderungen an seinen Schätzungen für Intel begründete er mit Gegenwind bei Anwendungen in den PC- und Kommunikationsbereichen./tih/ck

