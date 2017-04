Die Analysten der Erste Group haben die Aktien des Kautschuk- und Kunststoffherstellers Semperit wieder aufgenommen und mit "Reduce" bewertet. Das Kursziel liegt bei 23,00 Euro. Nach einer Gewinnwarnung vergangene Woche ist die Coverage vorübergehend auf "under review" gesetzt worden. Zuvor lag das Anlagevotum bei "Hold" und das Kursziel bei 31,80 Euro.

Das Unternehmen sei in größeren Schwierigkeiten als bisher gedacht, heißt es in der Studie von Analystin Vladimira Urbankova. Auch wenn die Probleme mit dem Joint Venture in Thailand endlich beigelegt worden seien, werde "der Weg zur Erholung schmerzvoller und länger" sein als bisher angenommen.

Beim Gewinn je Aktie rechnet die Erste Group für 2017 mit 3,35 Euro. In den Folgejahren soll er dann deutlich sinken und bei 1,17 Euro (2018) und 1,75 Euro (2019) zu liegen kommen. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,70 Cent (2017), 0,80 Cent (2018) und 1,00 Euro (2019).

Am Dienstagnachmittag notierte die Semperit-Aktie an der Wiener Börse um 0,93 Prozent tiefer bei 23,92 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

ISIN: AT0000785555