Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer nach einem Zwischenbericht von Johnson & Johnson (J&J) auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der US-Vermarktungspartner für das Medikament Xarelto habe im ersten Quartal von einem unerwarteten Umsatzrückgang bei dem Gerinnungshemmer berichtet, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom Dienstag. Dies stehe zwar mit Sondereffekten in Zusammenhang, sei aber auch mit Preisdruck in einem harten Wettbewerbsumfeld begründet worden. Er rate dazu, die Entwicklung in den kommenden Quartalen genau zu beobachten./tih/ajx

AFA0101 2017-04-18/17:56

ISIN: DE000BAY0017