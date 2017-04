ZhongDe Waste Technology AG: Veröffentlichung des Geschäfstberichts 2016 verschiebt sich

DGAP-Ad-hoc: ZhongDe Waste Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis ZhongDe Waste Technology AG: Veröffentlichung des Geschäfstberichts 2016 verschiebt sich 19.04.2017 / 11:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Frankfurt, 19. April 2017 - Die Fertigstellung und Prüfung des Konzernabschlusses der ZhongDe Waste Technology AG für das Geschäftsjahr 2016 wird sich um mehrere Wochen verzögern. Grund hierfür sind weitere notwendige Abstimmungen mit den Wirtschaftsprüfern in Deutschland und China zur Klärung von Details bezüglich des Verkaufs der ZhongDe Tochtergesellschaft "Chung Hua". Die ZhongDe Waste Technology AG wird ihren Geschäftsbericht deshalb nicht wie geplant am 28. April 2017, sondern voraussichtlich Mitte Juni 2017 veröffentlichen. Die Termine für die Veröffentlichung des Zwischenberichts in 2017 sowie die Hauptversammlung 2017 werden sich dementsprechend ebenfalls verschieben. ZhongDe geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Hauptversammlung in der zweiten Augusthälfte stattfinden wird.

