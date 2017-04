Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ebay nach Zahlen von 38 auf 39 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der Internet-Auktionsplattform sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Heath Terry in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings sei der Ausblick auf das zweite Quartal etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sein Kursziel hob er dennoch leicht an, da er die Bewertungsbasis weiter in die Zukunft verschob./ck/la

AFA0101 2017-04-20/16:34

ISIN: US2786421030