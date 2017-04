Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für BMW nach vorläufigen Zahlen auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Die Resultate für das erste Quartal seien gut ausgefallen, was aber hauptsächlich an Einmaleffekten und nicht-operativen Dingen liege, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Freitag. Er rechne beim operativen Ergebnis (Ebit) und vor allem dem Vorsteuergewinn mit moderat steigenden Konsensschätzungen./tih/la

