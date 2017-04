2G Energy AG: Vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2016: Umsatzwachstum wie erwartet, die EBIT-Marge wird aber nur im unteren Bereich der Prognose liegen.

Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), ein international agierender Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, hat im Konzern auf der Basis erster vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 mit Umsätzen von voraussichtlich über 170 Mio. Euro (Vj. 152,9 Mio. Euro) das erwartete Umsatzwachstum zwar erzielt, das Ergebnis jedoch nicht in gleicher Weise steigern können. Der Vorstand war von einer Umsatzprognose von 150 bis 170 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 3,0 % bis 5,0 % ausgegangen und hatte hierbei zuletzt erwartet, jeweils den oberen Bereich der Bandbreite erreichen zu können. Vor dem Hintergrund verschiedener Faktoren konnte jedoch die EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahr nur leicht gesteigert werden (VJ 3,1%). Ursächlich hierfür waren u.a. eine erforderlich gewordene Neubewertung verschiedener größerer Projekte und die unerwartete Verschiebung von Aufträgen in das laufende Geschäftsjahr 2017. Zudem ergab sich nach dem jüngst durchgeführten Audit ein in der Höhe nicht erwarteter negativer Ergebnisbeitrag der britischen Tochtergesellschaft.

Detaillierte Angaben (vorläufige Zahlen) zum Geschäftsjahr 2016 werden wie angekündigt am 27. April 2017 veröffentlicht.

2G Energy AG
Benzstr. 3, 48619 Heek
Internet: www.2-g.de

2G Energy AG
Benzstr. 3
48619 Heek
Deutschland
Internet: www.2-g.de
ISIN: DE000A0HL8N9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

