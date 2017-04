Mediengruppe RTL Deutschland beteiligt sich an Goldbach Audience - Vertiefung der strategischen Partnerschaft in der Schweiz

Mediengruppe RTL Deutschland beteiligt sich an Goldbach Audience - Vertiefung der strategischen Partnerschaft in der Schweiz 24.04.2017

Küsnacht, 24.04.2017. Die Mediengruppe RTL Deutschland und Goldbach bestätigen ihre langjährige, erfolgreiche Partnerschaft und weiten ihre Zusammenarbeit auf neue Geschäftsfelder aus. IP Deutschland, eine Tochter der Mediengruppe RTL Deutschland übernimmt eine strategische Beteiligung von 24.95% an der Goldbach Audience (Switzerland) AG. Der TV-Vermarktungsvertrag wird langfristig verlängert.

Um die wachsenden Bedürfnisse der Werbewirtschaft in einem zunehmend konvergenten und digitalen Medienumfeld zu erfüllen, weiten die Mediengruppe RTL Deutschland und Goldbach ihre strategische Zusammenarbeit auf neue Geschäftsfelder aus. Zu diesem Zweck beteiligt sich die IP Deutschland GmbH, ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland, mit 24,95 % an der Goldbach Audience, der Spezialistin für Multiscreen-Advertising. Zusätzlich zur bestehenden Vermarktung des IP-Videoinventars innerhalb der Goldbach Premium Video Netzwerke wird Goldbach ihren Kunden zukünftig datengestützte, crossmediale Produkte anbieten können, die im Umfeld von Broadcast Content Brand Safety gewährleisten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Goldbach Media (Switzerland) AG vermarktet seit fast 25 Jahren erfolgreich die Programme der Mediengruppe RTL Deutschland in der Schweiz. Seit ihrer Einführung haben die Schweizer Werbefenster sowohl beim TV-Publikum wie auch bei den Agenturen und Werbekunden einen festen Platz erobert. Erst mit den Schweizer Werbefenstern wurde TV-Werbung in der Schweiz relevant, weil die werbetreibende Wirtschaft mit ihren Botschaften breite Zielgruppen ansprechen kann. Mit der erneuten Verlängerung des TV-Vermarktungsvertrages von RTL, VOX, RTL NITRO und n-tv wird diese erfolgreiche Partnerschaft langfristig fortgesetzt.

Matthias Dang, Geschäftsführer IP Deutschland: "Mit unserem Einstieg bei Goldbach Audience investieren wir in zwei strategisch wichtige Felder der Onlinevideovermarktung: Brand Safety und datengestützte Kampagnensteuerung. Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit den Goldbach-Kollegen. Dass die Mediengruppe RTL großes Vertrauen in Goldbach hat, wird durch die gleichzeitige Verlängerung des TV-Vermarktungsvertrags noch unterstrichen."

Michi Frank, CEO der Goldbach Group: "Die verlängerte und ausgeweitete Zusammenarbeit zwischen der Mediengruppe RTL und Goldbach erlaubt es uns, gemeinsam konvergente Produkte zu entwickeln und am Markt anzubieten. Mit unserer bewährten und erfolgreichen Partnerschaft sind wir in der Lage, dem Werbemarkt mit immer neuen Angeboten und Dienstleistungen wertvolle Impulse zu geben."

Das Unternehmensprofil der Goldbach Group Die Unternehmen der Goldbach Group vermarkten und vermitteln Werbung in privaten elektronischen Medien mit Fokus TV, Radio, Digital out of Home, Online sowie Suchmaschinen- und Mobile-Marketing. Als unabhängiger Aggregator bietet Goldbach ihren Kunden Werbefenster, in denen gewünschte Zielgruppen unabhängig von ihrem Standort zum richtigen Zeitpunkt kommerzielle Informationen erhalten. Zum Kerngeschäft gehören Planung, Beratung, Kreation, Konzeption, Einkauf und die Abwicklung bis hin zur Prüfung des Mediaeinsatzes von elektronischen Off- und Online-Medien sowie Multiscreen-Kampagnen auf Basis von datengestützten Technologien.

Die Goldbach Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Swiss Reporting Standard, Valor 487094, ISIN CH0004870942, Valorensymbol: GBMN), hat ihren Sitz in Küsnacht ZH (Schweiz) und ist in den deutschsprachigen Ländern tätig.

