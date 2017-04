Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für BMW auf "Reduce" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Horst Schneider stellte sich in einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie die Frage, ob im ersten Quartal starke Absatzzahlen bereits den Höhepunkt für Aktien aus dem europäischen Autosektor bedeuten. Trotz guter Eckdaten habe es sich etwa bei Daimler und BMW gezeigt, dass der Markt den Papieren vorerst nicht mehr viel zutraue. Vermutlich seien dafür noch mehr positive Nachrichten von den Märkten in Europa oder China nötig./tih/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0092 2017-04-24/16:51

ISIN: DE0005190003