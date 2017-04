EANS-Adhoc: ams AG / ams mit Ergebnissen des 1. Quartals oberhalb der publizierten Erwartungen; sequentielles Umsatzwachstum im 2. Quartal erwartet; voll im Plan für erwartete Produkthochläufe im 2. Halbjahr; deutlich erhöhte Kundenprognosen und Umsatzpipeline führen zu Anhebung der Investitionen; mittelfristiges Umsatzwachstumsziel in Überarbeitung nach oben; Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftsberichte/Quartalsbericht 24.04.2017

Finanzielle Eckdaten für das erste Quartal 2017

Premstaetten, Österreich (24. April 2017) - ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht die Ergebnisse des ersten Quartals 2017, dabei liegen Umsätze und operative Profitabilität oberhalb der publizierten Erwartungen. ams erwartet ein sequentielles Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2017 bei Umsätzen von EUR 174-181 Mio. und einer bereinigten operativen Marge im Bereich der Gewinnschwelle. Die Vorbereitungen für Produkthochläufe im zweiten Halbjahr 2017 verlaufen vollständig nach Plan, zugleich führen erhöhte Kundenprognosen und eine höhere Umsatzpipeline zu einer starken Anhebung der Investitionen. Das mittelfristige Umsatzwachstumsziel von ams ist derzeit in Überarbeitung nach oben.

Der Gruppenumsatz im ersten Quartal betrug EUR 149,3 Mio. und lag damit oberhalb der erwarteten Spanne. Dies entspricht einem sequentiellen Wachstum von 12% gegenüber dem vierten Quartal und einem Zuwachs um 9% gegenüber EUR 137,2 Mio. im Vorjahresquartal. Auf Basis konstanter Wechselkurse lag der Umsatz im ersten Quartal um 6% höher als im Vorjahresquartal. Ohne Einbezug des Heptagon-Geschäfts stieg der Umsatz im Vergleich zum vierten Quartal 2016 sequentiell leicht an und lag damit ebenfalls oberhalb der publizierten Erwartungen.

Die bereinigte Bruttomarge im ersten Quartal (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) lag bei 46%, während die Bruttomarge gemäß IFRS 40% betrug, verglichen mit 57% bzw. 54% im Vorjahresquartal. Die niedrigere Bruttomarge war durch die Unterauslastung des Produktionsstandorts in Singapur bedingt. Diese spiegelt den derzeitigen Kapazitätsausbau zur Unterstützung hochvolumiger Produktanläufe wider, die ams im dritten Quartal 2017 erwartet.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) für das erste Quartal betrug EUR 4,1 Mio. oder 3% des Umsatzes, ein Rückgang gegenüber EUR 28,2 Mio. in der Vorjahresperiode, jedoch oberhalb der publizierten Erwartungen. Ohne Einbezug des Heptagon-Geschäfts lag die bereinigte EBIT-Marge bei 14% und damit deutlich oberhalb der publizierten Erwartungen. Das operative Ergebnis (EBIT) gemäß IFRS betrug EUR -13,8 Mio. oder -9% des Umsatzes, das ist ein Rückgang gegenüber EUR 19,7 Mio. im Vorjahresquartal.

Das Nettoergebnis des ersten Quartals lag bei EUR -16,2 Mio. gegenüber EUR 13,6 Mio. im Vorjahresquartal. Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie betrug CHF -0,23/-0,23 bzw. EUR -0,22/-0,21 auf Basis von 74.496.209/76.213.409 Aktien (unverwässert/verwässert; gewichteter Durchschnitt) gegenüber CHF 0,22/0,21 bzw. EUR 0,20/0,19 im Vorjahresquartal auf Basis von 68.667.002/70.932.874 Aktien (unverwässert/verwässert; gewichteter Durchschnitt).

Der operative Cashflow für das erste Quartal betrug EUR 26,1 Mio. gegenüber EUR 7,5 Mio. im Vorjahresquartal. Der Gesamtauftragsbestand (ohne Konsignationslagervereinbarungen) am 31. März 2017 lag bei 195,6 Mio., ein starker Anstieg gegenüber EUR 136,1 Mio. am Ende des vierten Quartals 2016 und EUR 126,2 Mio. am 31. März 2016.

ams verzeichnete einen sehr guten Start ins Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlichen sequentiellen Umsatzzuwachs im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal vor dem Hintergrund solider Nachfrage in der Mehrzahl der Endmärkte. Die Ergebnisse zeigen die starke Marktposition von ams im Consumer- und Smartphone-Markt wie auch über die gesamte, ausgewogene Palette seiner Consumer- und Nicht-Consumer-Bereiche hinweg.

Das Consumer & Communications-Geschäft von ams erzielte attraktive Ergebnisse im ersten Quartal als Resultat höherer Auslieferungen an die breitgefächerte Kundenbasis des Unternehmens. Führende OEMs vertrauen auf Lösungen von ams und waren so für positive Absatzmengen der hochwertigen optischen Sensorlösungen von ams verantwortlich, darunter Umgebungslichtsensoren, Annäherungssensoren und weitere optische Anwendungen. Die weiteren Consumer-Produktlinien von ams einschließlich der Audio-Lösungen verzeichneten anhaltend gute Liefervolumina an eine Vielzahl von Geräteanbietern und trugen so erfolgreich zu den Ergebnissen des ersten Quartals bei. Das Niveau der Design-Aktivitäten im Consumer-Geschäft von ams blieb hoch, da OEMs die Angebotspalette von ams in wichtigen Bereichen der Sensorik immer stärker wertschätzen. Die mehrjährige Projekt- und Produktpipeline von ams wird durch den klaren Fokus von ams auf die Entwicklung von Lösungen der nächsten Generation für optische / 3D-, Audio- sowie Umweltsensorik unterstützt und vorangetrieben.

ams erhält positives Feedback aus dem Markt zur Akquisition von Princeton Optronics, die ams im Verlauf des Quartals bekanntgab. Die Fähigkeit, nun die komplette Wertschöpfungskette im Bereich optische Sensorik einschließlich VCSEL-Illuminationsquelle anbieten zu können, eröffnet ausgesprochen attraktive neue Wachstumsmöglichkeiten für ams in den kommenden Jahren. Basierend auf der Kombination der Technologien von Princeton und ams sieht ams das Potential, seine Präsenz in Consumer- und Smartphone-Anwendungen sowie in künftigen Automotive-Anwendungen auszubauen.

Das Industrie-, Medizintechnik- und Automotive-Geschäft von ams entwickelte sich im ersten Quartal 2017 ebenfalls erfreulich. Die Nachfrage in diesen Nicht-Consumer-Märkten zeigt eine positive Dynamik und erscheint robuster als im vergangenen Jahr. Die starke Marktposition von ams in der Industriesensorik beruht auf differenzierten Sensor- und Sensorschnittstellenlösungen, die anspruchsvolle Anwendungen für führende OEMs und deren Kunden weltweit ermöglichen. Im Medizintechnikgeschäft trugen vor dem Hintergrund der Technologieführerschaft von ams Sensorlösungen für die digitale Bildgebung bei hochauflösender Computertomografie (CT), digitalem Röntgen und Mammografie wieder attraktiv zum Ergebnis bei. Neue Kunden in Asien bieten künftige Wachstumsmöglichkeiten in diesem Bereich. Das Automotive-Sensorgeschäft von ams konzentriert sich auf Sensor- und Sensorschnittstellentechnologien für Sicherheit, Fahrerunterstützung, Positionsmessung und noch junge, sich entwickelnde Applikationen. In diesen Bereichen sieht ams eine Fortsetzung der guten Nachfrage im laufenden Jahr.

ams erwartet bedeutende hochvolumige Produktanläufe im Consumer-Geschäft im zweiten Halbjahr 2017. Die Vorbereitungen für diese Wachstumsmöglichkeiten verlaufen vollständig plangemäß und die entsprechenden Aktivitäten schreiten wie erwartet voran. ams sieht deutlich höhere Kundenprognosen und eine erhöhte Umsatzpipeline für 2017 und besonders 2018, während das Unternehmen neue Projekte und weitere Designs hinzugewinnt. Als Konsequenz daraus erhöht ams die Investitionen in diesem Jahr erheblich und erwartet nun Gesamtinvestitionen der Gruppe von rund EUR 400-450 Mio. in 2017. Dieser Anstieg beinhaltet zusätzliche Anlageninvestitionen für optische Beschichtungen und eine Beschleunigung des Kapazitätsausbaus an den ams-Standorten in Singapur, um für erwartete Kundenanforderungen bis ins Jahr 2018 hinein vorbereitet zu sein.

Vor dem Hintergrund dieser ausgesprochen positiven Entwicklung der Prognosen und der Pipeline ist das mittelfristige Umsatzwachstumsziel von ams derzeit in Überarbeitung nach oben.

Für das zweite Quartal 2017 erwartet ams eine erfreuliche Geschäftsentwicklung mit Ausnahme des Heptagon-Geschäfts, das nach Einschätzung von ams wie erwartet eine eher wenig veränderte Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorquartal zeigen wird. Auf Basis verfügbarer Informationen und eines derzeitigen USD/EUR-Wechselkurses von 1,08 erwartet ams einen Umsatz im zweiten Quartal von EUR 174-181 Mio., das entspricht einem sequentiellen Wachstum von 17-21%. Das erwartete Wachstum gegenüber dem Vorquartal spiegelt eine stärkere Nachfragedynamik sowohl im Consumer- als auch im Nicht-Consumer-Geschäft wider. Diese beruht auf einem gestiegenen Auftragsbestand und Auftragseingang, wobei ams von einem positiven Beitrag aller Endmärkte ausgeht.

Die bereinigte operative Marge sieht ams im zweiten Quartal (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) im Bereich der Gewinnschwelle, womit sie die derzeitige Unterauslastung der Produktionskapazität des Heptagon-Geschäfts reflektiert. Diese erwartete Unterauslastung im zweiten Quartal ergibt sich aus dem Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten an unseren Standorten in Singapur für erwartete hochvolumige Produktanläufe im zweiten Halbjahr. Die entsprechende bereinigte EBIT-Marge für das zweite Quartal ohne Einbezug des Heptagon-Geschäfts erwartet ams bei mehr als 18% des Umsatzes.

Der Quartalsbericht zum ersten Quartal 2017 einschließlich weiterer Finanzinformationen ist auf der Unternehmenswebsite unter www.ams.com/eng/Investor/Financial-Reports verfügbar. Gleichzeitig hat ams den Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht, der auf der Website des Unternehmens ebenfalls unter http://www.ams.com/eng/Investor/Financial-Reports verfügbar ist.

Rückfragehinweis: Moritz M. Gmeiner Vice President Investor Relations Tel: +43 3136 500-31211 Fax: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: ams AG Tobelbader Strasse 30 A-8141 Premstaetten Telefon: +43 3136 500-0 FAX: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com WWW: www.ams.com Branche: Technologie ISIN: AT0000A18XM4 Indizes:

Börsen: Amtlicher Markt: SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch

ISIN AT0000A18XM4

AXC0255 2017-04-24/18:01