München (pta034/25.04.2017/13:05) - Die MediKompass GmbH, eine 98,5%ige Beteiligung der MediNavi AG, wird die in der Mitteilung vom 31.08.2016 prognostizierten Zahlen voraussichtlich übertreffen. Gemäß aktueller Berechnungen, die im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses durchgeführt wurden, rechnen wir nun mit Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 443 (VJ: TEUR 373 gemäß JA - neu nach BilRUG) und einem Jahresergebnis in Höhe von TEUR +122 (VJ: TEUR +17 gemäß JA).



Für die Erstellung des Jahresabschlusses der MediKompass GmbH müssen geschäftsmodellspezifische Beurteilungen der Werthaltigkeit offener Forderungen vorgenommenen werden. Für diese Beurteilungen werden Status herangezogen, die erst Monate nach Rechnungsstellung sinnvoll eruiert werden können.



Die in dieser Meldung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses und der Feststellung des Jahresabschlusses.



Für 2017 rechnen wir aktuell mit Umsatzerlösen zwischen TEUR 350 und TEUR 450 und einem Ergebnis vor Steuern zwischen TEUR +60 und TEUR +110.



Aussender: MediNavi AG



