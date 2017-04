Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta044/25.04.2017/17:35) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



StarDSL AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert



Hamburg, den 25. April 2017 - Die StarDSL AG (ISIN: DE000A0CASB4, WKN: A0CASB) konnte die am heutigen Tage beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich bei einem institutionellen Investor platzieren. Für sämtliche der 125.865 Aktien liegt eine Zeichnungserklärung vor. Demnach hat die StarDSL AG ihr Grundkapital auf der Grundlage des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014-I von EUR 1.258.653,00 um EUR 125.865,00 auf EUR 1.384.518,00 durch die Ausgabe von insgesamt 125.865 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage erhöht. Die Platzierung erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Preis von EUR 1,00 je Aktie.



Der Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 125.865,00 soll zur Finanzierung des operativen Geschäfts verwendet werden.



Kontakt StarDSL AG Konrad Hill Vorstand Große Elbstrasse 47, 22767 Hamburg Telefon: +49 40 30606-0 Telefax: +49 40 30606-131 Web: www.stardsl.ag E-Mail: info@stardsl.ag



(Ende)



Aussender: StarDSL AG Adresse: Große Elbstraße 47, 22767 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Konrad Hill Tel.: +49 40 30606-0 E-Mail: info@stardsl.ag Website: www.stardsl.ag



ISIN(s): DE000A0CASB4 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1493134500546



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 25, 2017 11:35 ET (15:35 GMT)