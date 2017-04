Aves One AG: Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2016

DGAP-Ad-hoc: Aves One AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Aves One AG: Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2016 26.04.2017 / 21:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2016

Hamburg, 26. April 2017 - Die Aves One AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 einen operativen Konzerngewinn (EBITDA) von EUR 15,4 Mio. generiert. Den größten Ergebnisbeitrag (EBITDA) lieferte 2016 mit EUR 14,2 Mio. das Segment Container. Durch die erst im vierten Quartal 2016 erfolgte Übernahme der ERR steuerte das Segment Rail EUR 5,5 Mio. zum Konzern-EBITDA bei.

Das Ergebnis vor Steuern liegt im Geschäftsjahr 2016 bei EUR -6,4 Mio. und zeigt somit gegenüber dem Vorsteuerergebnis für das erste Halbjahr 2016 (EUR -8,9 Mio.) einen positiven Trend. Vor allem Abschreibungen in Höhe von EUR 8,5 Mio. und Zinsaufwendungen in Höhe von EUR 14,1 Mio. sind die maßgeblichen Treiber für das Vorsteuerergebnis. Vor allem bei der Optimierung der Finanzierungsstruktur sieht der Vorstand der Aves One AG noch großes Potenzial.

Der gesamte Geschäftsbericht mit ausführlichen Erläuterungen für das Jahr 2016 wird am 28. April 2017 auf der Website der Gesellschaft unter www.avesone.com veröffentlicht.

