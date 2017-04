Rudolf Wöhrl AG vollzieht den Kaufvertrag mit dem Investor Christian Greiner

DGAP-Ad-hoc: Rudolf Wöhrl AG / Schlagwort(e): Vertrag Rudolf Wöhrl AG vollzieht den Kaufvertrag mit dem Investor Christian Greiner 28.04.2017 / 15:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

Rudolf Wöhrl AG vollzieht den Kaufvertrag mit dem Investor Christian Greiner

Nürnberg, 28. April 2017 - Die Rudolf Wöhrl AG gibt bekannt, dass am 28. April 2017 der Kaufvertrag über die Übertragung des Geschäftsbetriebs der Rudolf Wöhrl AG auf eine mittelbar von dem Investor Christian Greiner gehaltene Gesellschaft vollzogen wurde. Dieser Vollzug wird zum 1. Mai 2017 wirksam. Damit wird der Geschäftsbetrieb der Wöhrl Unternehmensgruppe ab 1. Mai 2017 von der R. Wöhrl Holding GmbH geführt, die zu 100 % im Besitz einer Beteiligungsgesellschaft des Textilunternehmers Christian Greiner steht. Die Rudolf Wöhrl AG wird kurzfristig umfirmiert in "RW Abwicklungs AG", die auch die Abwicklung der Restaktivitäten und die Quotenzahlung an die Gläubiger vornehmen wird.

Im Auftrag der Rudolf Wöhrl AG:

Kontakt für Medien: Frank Elsner

Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH

Tel.: 0049 - (0) 89 - 99 24 96 30 Mail: office@elsner-kommunikation.de Unternehmen: Rudolf Wöhrl AG Lina-Ammon-Straße 10 90471 Nürnberg Telefon: 0911 - 8121-0 Fax: 0911 - 8121-100 E-Mail: info@woehrl.de Internet: www.woehrl.de ISIN: DE000A1R0YA4

Börsen: Open Market für Anleihen (Frankfurter Wertpapierbörse)

28.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Rudolf Wöhrl AG Lina-Ammon-Straße 10 90471 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911 8121 0 E-Mail: info@woehrl.de Internet: www.woehrl.de ISIN: DE000A1R0YA4 WKN: A1R0YA

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

568875 28.04.2017 CET/CEST

ISIN DE000A1R0YA4

AXC0276 2017-04-28/15:57