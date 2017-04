Im Mutterland des Polyurethan, in Deutschland, will Decheng aus China Fuß fassen. 2016 ging das Unternehmen hier an die Börse. Mit einem KGV von 2,5 scheint es günstig bewertet. Seine Produkte sind weltweit im Einsatz - etwa in atmungsaktiven Textilien. Doch wie sind die Aussichten, Rick Ooi von Decheng? Skandalfrei und in Deutschland börsennotiert versucht Decheng Technologies im Mutterland des Polyurethan Fuß zu fassen. Das Unternehmen bestätigte seinen positiven Jahresausblick und zahlt erstmals eine Dividende von 10 Cent pro Aktie. Das Investoren-Misstrauen scheint zu bleiben: in den letzten sechs Monaten verlor die Aktie erheblich an Wert. Ist bei einem KGV von 2,5 ein Einstieg sinnvoll? Was rechtfertig -außer Wachstum und Gewinnen - eine stärkere Kursperformance? Rick Ooi von Decheng Technologies stellt sich den Fragen von Antje Erhard