NEW YORK (dpa-AFX) - Die Technologie-Indizes am US-Aktienmarkt haben am Freitag mit der Eröffnung weitere Rekorde erreicht. Der Nasdaq 100 rückte bis auf fast 5600 Punkte vor, der Nasdaq Composite bis auf 6074 Punkte. Am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegte Geschäftszahlen der Tech-Riesen Alphabet und Amazon lösten Begeisterung aus. Zuletzt stand der Nasdaq 100 0,22 Prozent höher bei 5583,38 Punkten. Der Nasdaq Composite gab die Gewinne allerdings nahezu vollständig auf und notierte zuletzt nur noch 0,02 Prozent höher bei 6050,15 Zählern. Schon seit Tagen eilen diese beiden Indizes von Rekord zu Rekord.

Der Dow Jones Industrial präsentierte sich weiter lustlos. Zuletzt verlor der US-Leitindex 0,09 Prozent auf 20 962,36 Punkte. Für den marktbreiten S&P-500-Index ging es ebenfalls um 0,09 Prozent nach unten auf 2386,65 Punkten.

Die Bekanntgabe neuer US-Konjunkturdaten hatte kaum Einfluss auf die Kurse. Die US-Wirtschaft hatte einen schwachen Start ins Jahr 2017 erwischt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im ersten Quartal auf das Jahr hoch gerechnet um 0,7 Prozent zum Vorquartal gestiegen. Das ist deutlich niedriger als das Wachstum im Schlussquartal von 2,1 Prozent. Analysten hatten zwar eine Abschwächung erwartet, allerdings nur auf 1,0 Prozent. Veröffentlicht wurden zudem der Chicago-Einkaufsmanagerindex und das von der Universität Michigan ermittelte US-Verbrauchervertrauen.

Die Berichtssaison hatte die Anleger am US-Aktienmarkt auch zum Wochenausklang im Griff. Aus dem Dow-Index gab es Quartalszahlen der beiden Ölkonzerne ExxonMobil und Chevron . Beide hatten im ersten Jahresviertel mehr verdient als am Markt erwartet worden war. Ihre Aktien gewannen zuletzt jeweils gut 1 Prozent.

Das boomende Werbegeschäft von Google hatte die Milliardengewinne der Konzernmutter Alphabet in die Höhe getrieben. Im vergangenen Quartal hatten die Kalifornier knapp fünfeinhalb Milliarden Dollar verdient - 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch der Umsatz war deutlich gewachsen. Analysten waren begeistert. Reihenweise wurden nun die Kursziele angehoben. Die Alphabet-Aktien sprangen um rund 5 Prozent hoch.

Auch der Online-Händler Amazon überzeugte den Markt mit einem kräftigen Gewinnsprung ins neue Geschäftsjahr. Und auch für die Amazon-Papiere hoben zahlreiche Analysten die Kursziele an. Zuletzt gewannen die Aktien mehr als 2 Prozent.

Die im Dow notierten Papiere des Chipkonzerns Intel gaben dagegen nach den am Vorabend nach Börsenschluss präsentierten Geschäftszahlen um mehr als 3 Prozent nach. Für die Papiere des Software-Konzerns Microsoft ging es, ebenfalls nach Quartalszahlen, um 0,1 Prozent nach unten.

Zudem mussten die Titel von Starbucks deutliche Kursverluste von mehr als 3 Prozent verkraften. Das Wachstum der Kaffeerestaurant-Kette war weiter abgeflaut. Und auch der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive hatte zum Jahresstart Schwäche gezeigt, und zwar im Heimatmarkt. Konzernchef Ian Cook glaubt nun, dass das Wachstum im Gesamtjahr weniger stark ausfallen wird als zunächst gedacht. Die Aktien verloren mehr als eineinhalb Prozent./ajx/he

