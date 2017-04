Der Chef der schwedischen Zentralbank, Stefan Ingves, will die expansive Geldpolitik erneut lockern - und trifft dabei nicht bei allen im Führungsgremium auf Zustimmung. Auch Ökonomen kritisieren die Entscheidung scharf.

Stefan Ingves ist immer für eine Überraschung gut. Der Chef der schwedischen Zentralbank kündigte entgegen der Erwartungen an, dass er die 2015 gestartete expansive Geldpolitik erneut lockern will. Das Anleihekaufprogramm werde über Juni dieses Jahr hinaus verlängert. Die Zentralbank in Stockholm - die älteste der Welt - will weitere Anleihen in einem Wert von 15 Milliarden Kronen (1,6 Milliarden Euro) kaufen. "Unsere Auffassung ist, dass die Obligationskäufe gut funktioniert haben", erklärte Ingves den Beschluss. "Sie sind eine Ergänzung zur Geldpolitik. Eine Beendigung ist deshalb noch zu früh", sagte er weiter.

Ingves musste allerdings sein Ausschlagstimmrecht benutzen, um den Beschluss im sechsköpfigen Führungsgremium der Reichsbank durchzusetzen, denn drei Mitglieder wollten die ultralockere Geldpolitik nicht verlängern. Bei Stimmengleichheit zählt das Votum des Zentralbankchefs doppelt.

Während die Entscheidung, den Leitzins bei minus 0,5 Prozent zu belassen, einstimmig war, votierten also drei Mitglieder gegen die Anleihenkäufe. Von einem Konflikt innerhalb der Reichsbank will Ingves aber nichts wissen. "Wir waren völlig einig, dass ...

