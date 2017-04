Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts des Wandels in der Automobilbranche hat Volkswagen-Chef Matthias Müller den Umbau des Konzerns und den Aufbau neuer Geschäftsfelder betont. Müller unterstrich zudem die Notwendigkeit von Partnerschaften, vor allem im Bereich neuer Technologien. "Die Transformation des Kerngeschäfts und das neue Geschäftsfeld Mobilitätslösungen ermöglichen das profitable Wachstum von morgen", sagte Müller. Beides werde aber nur erfolgreich sein, wenn VW eine "Innovationskultur" etabliere und hinreichend profitabel sei.

Auf die großen Zukunftsthemen stelle sich der DAX-Konzern, anders als oft in der Vergangenheit, nicht im Alleingang ein. Ein zentrales Element, so Müller laut Redetext beim diesjährigen Wiener Motorensymposium, seien Partnerschaften. Damit wolle der weltweit größte Autokonzern neue Geschäftschancen erschließen oder neue Technologien vorantreiben.

Mit Tata Motors wollen die Wolfsburger beispielsweise ab 2019 ein preiswertes Auto in Indien und in China zusammen mit JAC ab 2018 eine preisgünstiges Elektroauto auf den Markt bringen.

Batterietechnologie soll Kernkompetenz werden

Angesichts des Trends zu Elektroautos will VW massiv in die Batterietechnik investieren. Müller gab das Ziel aus, dass die Batterietechnologie zur "Kernkompetenz" werde, bei der VW bis 2025 in Europa Technologieführer werden wolle. Unter der Leitung der Marke VW soll im zweiten Quartal das sogenannte Center of Excellence Batterie starten, das die Verantwortung für die Entwicklung und Beschaffung aller Batteriezellen und -module im Konzern übernehmen soll. Ab 2020 sei dann eine eigene Pilotlinie geplant.

"Im ersten Schritt fokussieren wir uns auf die Weiterentwicklung der Lithium-Ionen-Batterien", erklärte Müller. Langfristig setze VW den Fokus auf die kommende Generation der Feststoffbatterien, mit denen Reichweiten von 700 Kilometern möglich sein sollen. Bis sich aber rein batterieelektrische Konzepte in der Breite durchsetzten, spielten als Brückentechnologie alle Formen teilelektrifizierter Antriebe eine wichtige Rolle.

Viele große Autohersteller investieren Milliardensummen in das in den kommenden Jahren immer wichtiger werdende Geschäftsfeld mit Elektrowagen. Die Strategien unterscheiden sich allerdings teilweise stark im Detail. Die Wolfsburger entwickeln derzeit bei der Marke den Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB), auf dem alle künftigen E-Modelle im Volumensegment basieren sollen.

