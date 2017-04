Montenegro wird als 29. Mitglied der Nato beitreten. Das montenegrinische Parlament stimmte dem entsprechenden Antrag mehrheitlich zu. Besonders Russland setzt sich gegen eine Mitgliedschaft des kleinen Adriastaates ein.

Nach grünem Licht aus den USA hat das Parlament des kleinen Adriastaates Montenegro beschlossen, als 29. Mitglied der Nato beizutreten. 46 von 81 Abgeordneten stimmten am Freitag in der historischen Hauptstadt Cetinje für die Mitgliedschaft in dem Militärbündnis. Die Opposition, die vor dem Parlament gegen den Beitritt demonstrierte, blieb der Abstimmung fern.

Der Beschluss sei eine "historische ...

