Bonn (ots) - In Brüssel treffen sich die 27 Staats- und Regierungschefs mit der Spitze der EU-Kommission und Parlamentspräsident Tajani, um die Leilinien für die Austrittsverhandlungen mit Großbritannien festzulegen. Es wird erwartet, dass die Spitze der EU sich bei diesem außerplanmäßigen Gipfel auf eine konsequente Gangart gegenüber den austrittswilligen Briten einigen wird. Die Strategie gibt die Marschrichtung vor, nach der die EU-Kommission voraussichtlich ab Ende Mai das Procedere des ersten EU-Austritts der Geschichte verhandeln wird.



Reporter in Brüssel ist Jan-Christoph Nüse. Er fasst die Verhandlungsergebnisse zusammen und erfährt im Gespräch mit dem Chef der Fraktionen der Konservativen im EU-Parlament Manfred Weber (CSU) und dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der europäischen Sozialdemokarten Udo Bullmann (SPD), wie sich das EU-Parlament die Brexit-Austrittsverhandlungen nach Paragraph 50 vorstellt.



Die für 16.00 Uhr angekündigte Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird phoenix live zeigen.



Durch die Sondersendung führt Hans-Werner Fittkau. Bei ihm zu Gast im Studio ist Prof. Ludger Kühnhardt, Politikwissenschaftler und Europaexperte der Universität Bonn.



