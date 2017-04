Zürich - Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren hat eine Anhörung gestartet zur Frage, ob der Informatikunterricht an Gymnasien obligatorisch werden soll. In der Stellungnahme zum Rahmenlehrplan begrüsst Swico die Einführung eines Informatik-Obligatoriums am Gymnasium.

Swico setzt sich für die Einführung eines Informatik-Obligatoriums am Gymnasium ein. Die Informatik durchdringt unseren Alltag, Gesellschaft, Wirtschaft und Forschung. Für das Verständnis der heutigen und insbesondere der zukünftigen Informationsgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...