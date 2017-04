München (ots) -



In 13 neuen Folgen geht der Schlagabtausch zwischen Schwester Hanna (Janina Hartwig) und Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) im Ersten weiter. Diesmal droht aus dem Kloster Kaltenthal ein Spielcasino zu werden: Der begehrte Titel des erfolgreichsten Bürgermeisters in Bayern ist an Wöllers Kontrahentin, der Bürgermeisterin von Bad Neuensee (gespielt von Monika Gruber) gegangen. In ihrer Gemeinde gibt es ein Spielcasino und selbstredend braucht Wöller nun auch eines, nur eindrucksvoller und größer als das von Bad Neuensee soll es sein. Bei der Mutter Oberin (Nina Hoger) findet er überraschenderweise ein offenes Ohr für sein erneutes Kaufangebot.



In der neuen Staffel wird ein Jubiläum gefeiert: Die 200. Folge der Serie, die seit 2002 mit großem Erfolg im Ersten läuft, steht am 30. Mai 2017 um 20:15 Uhr auf dem Programm.



"Um Himmels Willen" ist eine Produktion der ndf: neue deutsche Filmgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm.



Executive Producer ist Jana Brandt und die Redaktion liegt bei Sven Döbler (beide MDR).



