(Meldung ausgebaut) Frankfurt/Grenchen SO (awp/sda) - Der Finanzinvestor CVC - in der Schweiz bekannt als einstiger Besitzer von Sunrise - übernimmt 80% der Breitling. Die Luxusuhrenmarke ist eines der letzten unabhängigen Unternehmen der Branche, das in Familienbesitz ist. Doch ganz verabschieden wird sich die Besitzerfamilie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...