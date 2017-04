Bonn (ots) - An diesem Dienstag reist Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Russland. Es ist das erste Vieraugengespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seit zwei Jahren. Das Verhältnis ist äußerst angespannt. Die Bundeskanzlerin weiß, eine Lösung der aktuellen Konflikte ist ohne den russischen Präsidenten unmöglich.



Was ist von dem Treffen zu erwarten? Wie tief sind die Gräben? Wie können die deutsch-russischen Beziehungen verbessert werden?



Anke Plättner diskutiert mit:



- Liana Fix, Körber-Stiftung - Wladimir Kaminer, Schriftsteller - Stefan Kornelius, Süddeutsche Zeitung - Alexander Rahr, Politikwissenschaftler und Gazprom-Berater



