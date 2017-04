lastminute.com group präsentiert Ausblick für 2017 und informiert über die auf der ordentlichen Generalversammlung gefassten Beschlüsse

Amsterdam / Chiasso, 28. April 2017 - (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/), ein führender europäischer Onlineanbieter für Reisen und Freizeit, hat heute seinen Ausblick für 2017 bekannt gegeben. Die Unternehmensleitung bestätigt ihre positive Einstellung zu der langfristigen Mission der Gruppe, (lastminute.com: http://www.lastminute.com/) zum «massgeblichen, inspirierenden Reiseunternehmen» zu machen. Diese Haltung wird durch ein umfassendes Geschäftsmodell, eine solide Mehrmarken-Architektur und die neue, auf die Kundenorientierung ausgerichtete Organisation gestärkt.

Die Erträge sind infolge einer stabilen OTA-Performance und eines zweistelligen Wachstums des META-Geschäfts leicht gestiegen. Dies bestätigt eine starke Dynamik.

Nach einer Konsolidierungs- und Restrukturierungsphase der Geschäftstätigkeit von (lastminute.com: http://www.lastminute.com/) im Jahr 2015 und nach der Sicherung der Gewinnmargen dank der erfolgreichen Integration der Plattformen und der darauf folgenden Reorganisation in 2016 bleibt die langfristige Nachhaltigkeit des Modells nach wie vor das Hauptziel.

Die Unternehmensleitung wird sich folglich darauf konzentrieren, alle notwendigen Massnahmen umzusetzen, um mithilfe eines noch differenzierteren Marketingkonzepts und durch die optimierte Benutzerfreundlichkeit aller Systeme und Kontaktpunkte erneut Wachstum zu erzielen.

Um diese Zielvorgaben zu erreichen, wird die Gruppe auch künftig in moderne Technologien und in die Einstellung kompetenter, talentierter Mitarbeiter investieren. Darüber hinaus wird die Gruppe - wie dies bereits in den ersten Monaten des Jahres mit Fernsehwerbekampagnen für die Marken (volagratis.com: http://www.volagratis.com/) und (rumbo.es: http://www.rumbo.es/) in Italien und Spanien zu sehen war - neue Initiativen starten, um Zielgruppen in verschiedenen Märkten zielgerichteter ansprechen zu können und auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Kundensegmente mithilfe der jeweiligen lokalen Stärken einzugehen.

Die Unternehmensleitung erwartet einen gesteigerten Bekanntheitsgrad der Marke und eine intensivere Kundenbindung. Beides soll in naher Zukunft die Effizienz und Effektivität deutlich positiv beeinflussen.

Im Geschäftsjahr 2017 wird das EBITDA bedingt durch eine bessere geschäftliche Performance und höhere Investitionen im Wesentlichen dem des Vorjahres entsprechen.

Heute genehmigte die ordentliche Generalversammlung von (lastminute.com N.V.: http://www.lastminutegroup.com/) alle Beschlusspunkte der Tagesordnung und wählte auf Empfehlung des Verwaltungsrats Anna Zanardi Cappon und Anna Gatti zu nicht-exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats.

Am 3. Mai 2017 startet (lastminute.com: http://www.lastminutegroup.com/) das neue Aktienrückkaufprogramm, das vom Verwaltungsrat vorgeschlagen und von den Aktionären genehmigt wurde. Der Aktienrückkauf wird spätestens am 26. April 2019 enden, das maximale Rückkaufvolumen beläuft sich auf EUR 18 Mio.

