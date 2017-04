Generalversammlung der Credit Suisse Group AG: Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen28.04.2017(www.credit-suisse.com/gv: http://www.credit-suisse.com/gv)

Mit einer Mehrheit von 92,95% der vertretenen Stimmen genehmigten die Aktionäre die Erhöhung des genehmigten Kapitals zwecks Bedienung der Wahldividende 2017. Nach der Zustimmung der Aktionäre wird das genehmigte Kapital, das für die Wahldividende reserviert ist, von gegenwärtig CHF 6'299'274.64 (entsprechend 157'481'866 Namenaktien) auf CHF 9'520'000 (entsprechend 238'000'000 Namenaktien) erhöht und Art. 27 der Statuten entsprechend geändert.

Dem Antrag, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrats von CHF 12,0 Millionen für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 zu genehmigen, hat die Generalversammlung mit einer Mehrheit von 73,09% zugestimmt.

Auch dem Antrag des Verwaltungsrats, den Gesamtbetrag von CHF 17,01 Millionen, der die kurzfristige variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2016 an die Geschäftsleitung erfasst, zu genehmigen, hat die Generalversammlung mit einer Mehrheit von 59,59% zugestimmt. Dem Antrag, den maximalen Betrag von CHF 31,0 Millionen, der die fixe Vergütung für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 an die Geschäftsleitung erfasst, zu genehmigen, hat die Generalversammlung mit einer Mehrheit von 81,69% zugestimmt, und dem Antrag, den maximalen Betrag von CHF 31,2 Millionen, der die langfristige variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2017 an die Geschäftsleitung erfasst, zu genehmigen, hat die Generalversammlung mit einer Mehrheit von 73,52% ebenfalls zugestimmt.

In einer Konsultativabstimmung nahmen die Aktionäre den Vergütungsbericht 2016 mit einer Mehrheit von 57,98% der vertretenen Stimmen an.

Präsident Urs Rohner und die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die sich für eine Wiederwahl zur Verfügung stellten, wurden für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt.

Andreas Gottschling und Alexandre Zeller wurden als neue Mitglieder für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat gewählt.

Andreas Gottschling war von 2013 bis 2016 Vorstandsmitglied und Chief Risk Officer der Erste Group Bank AG in Wien. Von 2012 bis 2013 war er als Senior-Berater mit dem Schwerpunkt Risikomanagement bei McKinsey & Company in Zürich tätig. Er arbeitete von 2005 bis 2012 bei der Deutschen Bank in London und Frankfurt als Mitglied des Risk Executive Committee und Bereichsvorstand, mit zusätzlicher Verantwortung als globaler Leiter des Operational Risk Management von 2006 bis 2010. Andreas Gottschling leitete von 2003 bis 2005 den Bereich Quantitative Research bei LGT Capital Management in Pfäffikon. Von 2000 bis 2003 war er Berater bei Euroquants in Frankenthal und Professor für Finanzwissenschaft an der Washington State University. Seine Berufslaufbahn begann er 1997 im Research der Deutschen Bank. Andreas Gottschling studierte Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau und an der Harvard University. Er hat sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der University of California, San Diego mit einem Master-Diplom und einem Doktortitel abgeschlossen. Andreas Gottschling ist deutscher Staatsangehöriger.

Alexandre Zeller wurde per 1. Oktober 2016 zum Präsidenten des Verwaltungsrats der Credit Suisse (Schweiz) AG ernannt. Davor war er ab Mai 2013 Präsident des Verwaltungsrats der SIX Group AG. Nach Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaft an der Universität Lausanne und an der Harvard Business School in Boston (Advanced Management Program) war er von 1984 bis 1987 im Bereich International Operational Audit bei Nestlé in Vevey tätig. Anschliessend hatte er bis 2002 verschiedene Funktionen bei der Credit Suisse in Zürich inne, unter anderem wurde er 1999 in die Geschäftsleitung der Credit Suisse Private Banking berufen und 2002 zum CEO des Private Banking Switzerland ernannt. Nach seiner Tätigkeit als CEO bei der Banque Cantonale Vaudoise in Lausanne von 2002 bis 2008 wechselte er zur HSBC Private Bank (Suisse) in Genf, wo er bis 2012 als CEO, Country Manager Switzerland und als Regional CEO Global Private Banking EMEA arbeitete. Seit 2012 hat Alexandre Zeller verschiedene Mandate als professionelles Verwaltungsratsmitglied bei verschiedenen Unternehmen und Stiftungen in der Schweiz innegehabt. Alexandre Zeller ist Schweizer Staatsangehöriger.

Die Generalversammlung hat Iris Bohnet, Andreas N. Koopmann und Kai S. Nargolwala als Mitglieder des Vergütungsausschusses für ein Jahr wiedergewählt. Alexandre Zeller wurde als neues Mitglied des Vergütungsausschusses ebenfalls für ein Jahr gewählt. Den Vorsitz des Vergütungsausschusses nimmt Kai S. Nargolwala für ein Jahr ein.

Urs Rohner, Präsident des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group, sagte: «Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich unseren Aktionären für ihre Unterstützung und die Genehmigung aller heute unterbreiteten Anträge danken. Wir haben die Stimmung der Aktionäre in Bezug auf die Vergütung zur Kenntnis genommen. Wir werden mit unseren Aktionären im Dialog bleiben und ihre Sichtweisen in unserem Vergütungsansatz angemessen berücksichtigen. Zudem freue ich mich sehr, Andreas Gottschling und Alexandre Zeller als neue Mitglieder unseres Verwaltungsrats zu begrüssen. Ich bin überzeugt, dass beide mit ihrem hervorragenden Leistungsausweis in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Risikomanagement im Verwaltungsrat einen wertvollen Beitrag leisten werden. Auch möchte ich Noreen Doyle, Jean Lanier und Jassim Bin Hamad J.J. Al Thani meinen grossen Dank für ihren persönlichen Beitrag, den sie im Verwaltungsrat geleistet haben aussprechen.»

Alle Abstimmungsergebnisse sowie die Reden von Urs Rohner, dem Präsidenten des Verwaltungsrats, und Tidjane Thiam, dem Chief Executive Officer, sind in Deutsch und Englisch und Französisch im Internet verfügbar unter: (www.credit-suisse.com/gv: http://www.credit-suisse.com/gv)

Der Verwaltungsrat hat sich aufgrund der Wahlen neu zusammengesetzt. Richard E. Thornburgh wurde für ein weiteres Jahr als Vizepräsident gewählt. Severin Schwan wurde neu als Vizepräsident und Lead Independent Director für ein Jahr gewählt. (Siehe PDF: https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/media/media-release/2017/04/composition-of-the-board-of-directors-as-of-april-28-2017-de-final.pdf) für Tabelle zur Zusammensetzung des Verwaltungsrats.

Credit Suisse AG

Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank kann die Credit Suisse ihren Kunden ihre Expertise aus Private Banking, Investment Banking und Asset Management aus einer Hand anbieten. Die Credit Suisse bietet Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative Produkte. Die Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 46'640 Mitarbeitende. Die Namenaktien (CSGN) der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in Form von American Depositary Shares (CS), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter www.credit-suisse.com.

Eine Zusammenfassung mit dem Titel «Aktionärsinformation - Zusammenfassendes Dokument» mit ausführlicheren Angaben zur Ausschüttung in Form neuer Aktien steht für die Aktionäre der Credit Suisse Group bereit. Die Bedingungen für die Ausübung der Wahlmöglichkeit, einschliesslich allfälliger Einschränkungen der Verfügbarkeit für bestimmte Aktionäre der Credit Suisse Group, sind in diesem zusammenfassenden Dokument spezifiziert. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Einladung zur Zeichnung beziehungsweise eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufs- oder Zeichnungsangebots von Wertschriften der Credit Suisse Group dar. Sie (beziehungsweise Teile von ihr) oder die Tatsache ihrer Verbreitung kann auch nicht als Vertrags- oder Entscheidungsgrundlage für entsprechende Verträge verwendet werden. Diese Medienmitteilung stellt auch keinen Emissionsprospekt im Sinne von anwendbaren Gesetzen dar. Die berechtigten Aktionäre sollten ihre Entscheidung für eine Barausschüttung oder eine Ausschüttung in Form neuer Aktien der Credit Suisse Group im Rahmen der Ausschüttung für 2017 ausschliesslich auf Grundlage der entsprechenden Konditionen für die Ausschüttung 2017 und der zusätzlichen Informationen in den relevanten Dokumenten fällen. Diese Medienmitteilung stellt keine Empfehlung für Aktionäre dar, im Rahmen der Ausschüttung für 2017 die Ausschüttung in Form neuer Aktien der Credit Suisse Group zu wählen. Berechtigten Aktionären wird zudem empfohlen, erst nach Rücksprache mit ihrer Bank, ihrem Steuer- oder Finanzberater eine Entscheidung zu treffen.

Cautionary statement regarding forward-looking information

This media release contains statements that constitute forward-looking statements. In addition, in the future we, and others on our behalf, may make statements that constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements may include, without limitation, statements relating to the following:

our plans, objectives or goals;

our future economic performance or prospects;

the potential effect on our future performance of certain contingencies; and

assumptions underlying any such statements. Words such as "believes," "anticipates," "expects," "intends" and "plans" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements but are not the exclusive means of identifying such statements. We do not intend to update these forward-looking statements except as may be required by applicable securities laws.

By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that predictions, forecasts, projections and other outcomes described or implied in forward-looking statements will not be achieved. We caution you that a number of important factors could cause results to differ materially from the plans, objectives, expectations, estimates and intentions expressed in such forward-looking statements. These factors include:

the ability to maintain sufficient liquidity and access capital markets;

market volatility and interest rate fluctuations and developments affecting interest rate levels;

the strength of the global economy in general and the strength of the economies of the countries in which we conduct our operations, in particular the risk of continued slow economic recovery or downturn in the US or other developed countries or in emerging markets in 2017 and beyond;

the direct and indirect impacts of deterioration or slow recovery in residential and commercial real estate markets;

adverse rating actions by credit rating agencies in respect of us, sovereign issuers, structured credit products or other credit-related exposures;

the ability to achieve our strategic objectives, including cost efficiency, net new asset, pre-tax income/(loss), capital ratios and return on regulatory capital, leverage exposure threshold, risk-weighted assets threshold and other targets and ambitions;

the ability of counterparties to meet their obligations to us;

the effects of, and changes in, fiscal, monetary, exchange rate, trade and tax policies, as well as currency fluctuations;

political and social developments, including war, civil unrest or terrorist activity;

the possibility of foreign exchange controls, expropriation, nationalization or confiscation of assets in countries in which we conduct our operations;

operational factors such as systems failure, human error, or the failure to implement procedures properly;

the risk of cyberattacks on our business or operations;

actions taken by regulators with respect to our business and practices and possible resulting changes to our business organization, practices and policies in countries in which we conduct our operations;

the effects of changes in laws, regulations or accounting policies or practices in countries in which we conduct our operations;

the potential effects of proposed changes in our legal entity structure;

competition or changes in our competitive position in geographic and business areas in which we conduct our operations;

the ability to retain and recruit qualified personnel;

the ability to maintain our reputation and promote our brand;

the ability to increase market share and control expenses;

technological changes;

the timely development and acceptance of our new products and services and the perceived overall value of these products and services by users;

acquisitions, including the ability to integrate acquired businesses successfully, and divestitures, including the ability to sell non-core assets;

the adverse resolution of litigation, regulatory proceedings and other contingencies; and

other unforeseen or unexpected events and our success at managing these and the risks involved in the foregoing.

We caution you that the foregoing list of important factors is not exclusive. When evaluating forward-looking statements, you should carefully consider the foregoing factors and other uncertainties and events, including the information set forth in "Risk factors" in I - Information on the company in our Annual Report 2016.