NEW YORK (dpa-AFX) - Das japanische Analysehaus Nomura sieht den US-Internetkonzern Alphabet weiter auf Kurs zu nachhaltigem Wachstum. Analyst Anthony DiClemente hob nach den jüngsten Geschäftszahlen der Kalifornier sein Kursziel für die A-Aktie von 925 auf 985 US-Dollar (aktueller Kurs: 933,58 Dollar) an und beließ die Einstufung auf "Buy". Die Google-Mutter habe die Erwartungen an das erste Quartal in allen Belangen übertroffen, schrieb er in einer Studie vom Freitag.

Das sich beschleunigende Umsatzwachstum biete keinen Anlass zu Beschwerden. Der Experte lobte vor allem den Zuwachs auf den eigenen Seiten von Google. Zudem habe der operative Gewinn um 23 Prozent zugelegt und damit noch etwas mehr als der Umsatz. Ein diszipliniertes Kostenmanagement zahle sich weiterhin aus und dies könnte den Gewinn je Aktie weiter antreiben, analysierte DiClemente. Er hob ferner den starken Kapitalzufluss (Free Cashflow) hervor.

Angesichts des starken ersten Quartals erhöhte der Experte nun seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2017 und 2018. Das abgelaufene Jahresviertel habe einmal mehr die Dominanz von Google im Bereich Suchmaschinen-Werbung unter Beweis gestellt.

Gemäß der Einstufung "Buy" geht Nomura davon aus, dass sich die Aktie in den nächsten 12 Monaten besser als der Vergleichsindex entwickeln wird./ajx/tos/he

