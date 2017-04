Regulatory News:

M. Jacques Gounon, Président-Directeur général de Groupe Eurotunnel (Paris:GET) a inauguré ce jour, vendredi 28 avril 2017, en présence de M. Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France, la première des trois nouvelles Navettes Fret de troisième génération.

Avec le boom de l'e-économie et la concentration des flux de trafic transmanche sur les routes les plus courtes en raison notamment des exigences environnementales, le marché des Navettes Fret Eurotunnel devrait poursuivre sa croissance dans les prochaines années. Afin de répondre cette demande et de réaliser son objectif de transporter 2 millions de poids lourds par an en 2020, Eurotunnel a investi 40 millions d'euros dans l'acquisition de trois nouvelles Navettes Fret de 800 mètres de long et comportant 32 wagons porteurs, 3 wagons de chargement ainsi que d'un club-car pour les chauffeurs routiers.

Construites sur-mesure par la société WBN Waggonbau Niesky GmbH pour Eurotunnel, et bénéficiant des derniers progrès techniques pour assurer d'une part des économies d'énergie et d'autre part robustesse et fiabilité, ces trois nouvelles Navettes viennent renforcer la flotte actuelle et augmenter la capacité de 20% ce qui permettra Eurotunnel de proposer jusqu'à 8 départs par heure.

Jacques Gounon, Président-Directeur général de Groupe Eurotunnel a déclaré: "Avec cette mise en service de trois Navettes de troisième génération, une première depuis janvier 1999, Eurotunnel entre dans une nouvelle phase de son développement en offrant en plus de la rapidité de traversée une fréquence de départ imbattable.»

