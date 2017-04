München (ots) -



Frauenflüsterer Walther (57+) hat nur ein Ziel: Marta endgültig für sich gewinnen! Denn sie könnte die Frau fürs Leben sein. Deshalb setzt Walther alles auf eine Karte und macht seiner Marta einen Heiratsantrag. Wird die Rumänin "Ja" sagen? In Rio de Janeiro sucht Jungfrau Manuel (23) nach seinem Glück. Kann er die brasilianischen Frauen mit seinem Hüftschwung beeindrucken? Und auch Opernsänger Alexander (37) begibt sich auf die Suche nach seiner Traumfrau. Wird er in Sankt Petersburg fündig?



Heute ist es soweit: Walther (57+) will seiner Marta einen Antrag machen. In Rom setzt der Berliner Himmel und Hölle in Bewegung und überrascht die Rumänin mit einem Antrag auf Walther-Art. Doch sagt Marta bei diesem skurrilen Auftritt wirklich "Ja"?



In Rio de Janeiro hat Manuel (23) ein Date in einer Tanzschule. Zwischen Samba und Kostümen will der Niedersachse mit seinem Hüftschwung punkten.



Im russischen Sankt Petersburg erwartet Opernsänger Alexander (37) derweil ein Date im Schnee. Immer mit von der Partie: sein Vater. Ob das bei Russin Daria gut ankommt?



Eine neue Folge "Traumfrau gesucht": Montag, 1. Mai 2017, um 21:15 Uhr bei RTL II



