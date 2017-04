Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit klar tieferen Kursen aus der Sitzung gegangen. Nach vier starken Tagen zuvor mit dem Schwung aus dem ersten Wahlgang in Frankreich wurde die Woche aber gleichwohl mit einem deutlichen Plus beendet. Der Berichtstag begann vorerst verhalten mit nur geringen Verlusten, im Tagesverlauf und insbesondere gegen Handelsende weiteten sich diese aber aus und im SMI konnte die Marke bei 8'800 nicht verteidigt werden. Geprägt war die Stimmung vor dem Wochenende und dem 1. Mai am Montag von Gewinnmitnahmen.

Nach der zuletzt guten Performance mit einem neuen Jahreshoch am Vortag scheint die Bewertung der Aktien zumindest gewissen Marktteilnehmern hoch, was sich in zunehmender Zurückhaltung äusserte. Daran vermochten auch Konjunkturdaten aus den USA nichts zu ändern. Die US-Wirtschaft hatte einen schwachen Start ins Jahr 2017 erwischt. Das BIP war im ersten Quartal annualisiert um 0,7% zum Vorquartal gestiegen, was deutlich unter dem Schlussquartal 2016 lag und auch unter den Erwartungen der Ökonomen. Und auch die Publikation des Chicago-Einkaufsmanagerindex und des Index zum Konsumentenvertrauen der Uni Michigan brachten keinen frischen Wind.

Der Swiss Market Index (SMI) gab schliesslich 0,36% auf 8'812,67 Punkte nach. Im Wochenvergleich ergab sich dennoch ein solides Plus von 3,0%. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung ...

