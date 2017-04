Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX konnte die jüngsten Gewinne nach einem kleinen Minus von 6 Punkten auf 12.438 Punkte knapp behaupten. Händler sprachen mit Blick auf den Gesamtmarkt von einer abwartenden Haltung vor dem langen Wochenende. "Die Musik spielt in den Einzelwerten", sagte ein Händler. Da gab es durchaus deutliche Ausschläge, verursacht vor allem von der Berichtssaison.

Linde, Post und Conti auf der Gewinnerseite

Angeführt wurden die Gewinner im DAX von Linde. Nach einer Achterbahnfahrt schlossen sie 2,3 Prozent im Plus. Der Konzern sieht sich in der Spur, um die geplanten Kostenersparnisse zu realisieren. Nach unerwartet starken Quartalszahlen hatte der Kurs bereits am Morgen angezogen. Zwischenzeitlich fiel er aber wegen der Unsicherheit um die Fusion mit Praxair deutlich ins Minus. Hier gibt es starken Widerstand aus den eigenen Reihen und von den Gewerkschaften. Eine Stellungnahme zur Fusion lehnte Linde auf der Telefonkonferenz ab.

Deutsche Post stiegen um 1,8 Prozent und markierten zur Hauptversammlung ein neues Allzeithoch. "Neues gibt es zwar nicht, die Aussagen klingen aber zuversichtlich", sagte der Händler. Das Unternehmen sieht sich gut aufgestellt, die gesteckten Wachstumsziele zu erreichen. Außerdem hat die Post die Berichte über eine Zusammenarbeit mit Amazon bei Lebensmittellieferungen laut Händlern nun bestätigt.

Continental zogen um 0,4 Prozent an. Der Gewinn der Hannoveraner ist im ersten Quartal mit 1,2 Milliarden Euro knapp 10 Prozent über der Konsensprognose ausgefallen. Commerzbank profitierten mit einem Plus von 1,8 Prozent von starken Vorlagen der UBS und der Royal Bank of Scotland.

MDAX leicht im Minus

In der zweiten Reihe stiegen MTU nach guten Quartalszahlen um 2 Prozent. Der MDAX selbst gab trotzdem 0,2 Prozent ab. Fielmann verloren 3 Prozent - belastet von einer Abstufung der Bank Baader Helvea von "Kaufen" auf "Halten". Südzucker büßten 4,5 Prozent ein, die Bank Exane hat die Aktie laut Händlern von "Outperform" auf "Neutral" gesenkt. Auch Deutsche Euroshop litten mit einem Minus von 4,7 Prozent unter einer Abstufung.

TecDAX läuft und läuft

Der TecDAX wiederum setzte seinen Höhenflug auch zum Wochenausklang fort. Er stieg um weitere 0,4 Prozent auf 2.093 Punkte - den höchsten Stand seit 16 Jahren. Nach guten Quartalszahlen gewannen Nemetschek 5,2 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 105,0 (Vortag: 104,3) Millionen Aktien im Wert von rund 4,27 (Vortag: 4,02) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner und 15 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.438,01 -0,05% +8,34% DAX-Future 12.450,00 -0,12% +8,78% XDAX 12.433,85 -0,06% +8,62% MDAX 24.615,79 -0,22% +10,94% TecDAX 2.093,23 +0,42% +15,54% SDAX 10.675,96 +0,27% +12,15% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,79% -25 ===

