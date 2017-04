Bonn (ots) - Das Jahr 2017 entscheidet über die Zukunft der FDP: Wird es den Freien Demokraten im Herbst gelingen, in den Deutschen Bundestag zurückzukehren? Im Mai ist erst einmal oberstes Ziel, sich bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Der 68. Bundesparteitag der FDP in Berlin steht ganz im Zeichen des Superwahljahres. Am Freitag steht der Vorstand um Christian Lindner zur Wahl, am Samstag wird über das Programm diskutiert, das die Rückkehr auf die große politische Bühne bringen, und die FDP als Partei der "vernünftigen Mitte" positionieren soll.



Im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen wollen die Freien Demokraten am 14. Mai zunächst drittstärkste Kraft werden. Ihr Spitzenkandidat Christian Lindner hat allerdings bereits angekündigt, seine Zukunft im Bund zu sehen. Ein Ministeramt in NRW hat der Spitzenkandidat des größten Bundeslandes kategorisch ausgeschlossen. Nun gilt es erst einmal, die Delegierten auf dem Bundesparteitag zu überzeugen.



phoenix berichtet ausführlich vom FDP-Bundesparteitag aus dem Berliner Kongresszentrum "Station". Durch die Sendung führt Moderator Michael Kolz. Reporterin Inge Swolek berichtet live aus der "Station" Berlin.



