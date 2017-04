Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben nach dem rasanten Anstieg zum Wochenstart auch am Freitag keinen weiteren Schwung mehr bekommen. Grössere Kursschwankungen verzeichneten zum Wochenausklang vor allem die Aktien jener Unternehmen, die über ihre aktuelle Geschäftsentwicklung informiert hatten.

Der EuroStoxx 50 ging mit einem Abschlag von 0,10 Prozent auf 3559,59 Punkten in das feiertagsbedingt verlängerte Wochenende. Die Wochenbilanz fällt für den Eurozonen-Leitindex mit einem Gewinn von 3,5 Prozent ausgesprochen erfreulich aus. Auch auf Monatssicht ergibt sich ein Plus von 1,7 Prozent. Der Pariser CAC-40-Index gab am Freitag um 0,08 Prozent auf 5267,33 Punkte nach, doch auf die Woche bezogen steht ein stattliches Plus von 4,1 Prozent zu Buche. Der Londoner FTSE-100-Index verlor am Freitag 0,46 Prozent auf 7203,94 Punkte.

Die erste Runde der Frankreich-Wahl am vergangenen Sonntag hatte mit dem nun als Favorit in die Stichwahl ziehenden Sozialliberalen Emmanuel Macron das für die Anleger erhoffte Ergebnis ...

