Essen (ots) - Der Ökolandbau hat in Nordrhein-Westen im Jahr 2016 kräftig zulegt. Das geht aus noch unveröffentlichten Zahlen des Landesumweltamtes (Lanuv) hervor, die der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Samstagsausgabe) vorliegen. Demnach legte die ökologisch bewirtschaftete Fläche um 8700 auf jetzt 77 992 Hektar zu - ein Plus von satten 12,5%. Die Zahl der Ökobetriebe stieg um netto 155 auf 1978 (+8,5%). Nimmt man verarbeitende Bio-Betriebe hinzu, nehmen jetzt 3867 Firmen an Ökokontrollverfahren teil. Insgesamt spielt Ökolandbau aber immer noch eine Nischenrolle. Zum Vergleich: Die gesamte landwirtschaftliche Fläche liegt in NRW bei 1,44 Mio Hektar. Das Umweltministerium bestätigte die Zahlen auf Nachfrage. Minister Johannes Remmel sagte der NRZ: "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Ökolandwirtschaft ambitioniert auszubauen und die stetig wachsende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln möglichst mit heimischer Ware zu decken. Die Zahlen zeigen: Wir sind auf einem guten Weg." Bei der Landwirtschaftskammer hieß es, vor allem Milchbauern hätten jetzt für das Plus gesorgt. Das Erzeugen von Öko-Schweinefleisch bleibe unter Wettbewerbsgesichtspunkten schwierig.



OTS: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58972.rss2



Pressekontakt: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung NRW-Redaktion Telefon: 0201/8042787