2016 war für dbi services ein Rekordjahr mit einer

Umsatzsteigerung von über 33 %. Der IT-Spezialist positioniert sich

dauerhaft unter den Hauptakteuren der Schweizer IT-Branche und baut

seine Organisationsstruktur weiter auf, um für die Zukunft gerüstet

zu sein und sich noch stärker nach außen ausrichten zu können.



Auf einem sich rasch verändernden Markt ist es entscheidend, sich

die richtigen Fragen zu stellen und eine langfristige Strategie zu

verfolgen, um die Herausforderungen der Zukunft antizipieren zu

können. Dank dem Spitzen-Know-how seiner Experten bietet dbi services

Dienstleistungen an, die auf innovativen Lösungen beruhen. Ein

solches Wissen wird durch Erfahrung und Bildung generiert, erworben

und gepflegt, hängt aber auch vom Willen des Unternehmens ab. Eine

der Herausforderungen von dbi services besteht darin, technologische

Trends möglichst früh zu erkennen, damit seine Experten die

Erwartungen des Marktes stets erfüllen können. Die eigene

Sichtbarkeit zu stärken ist eine Herausforderung, die dbi services

auch durch eine individuellere Vertretung und eine stärker

zielgerichtete kommerzielle Tätigkeit meistern möchte.

Unternehmensstrategie und Vertrieb sind zwei Aufgaben und Funktionen

- Chairman of the Board und Chief Sales Officer -, die Yann Neuhaus,

derzeitiger CEO von dbi services, übernehmen wird. "Es handelt sich

dabei um eine innerhalb der Geschäftsleitung von dbi services

sorgfältig abgewogene und diskutierte Entscheidung, welche schon seit

zwei Jahren von uns vorbereitet wurde. Wir haben nur darauf gewartet,

dass dbi services das entsprechende Reifestadium erreicht. Jetzt ist

der Zeitpunkt gekommen, die neue Struktur umzusetzen. Ich bin

begeistert von den mir übertragenen neuen Verantwortlichkeiten, da

mir die Zukunft von dbi services sehr am Herzen liegt", so Yann

Neuhaus.



Der derzeitige Chief Operations Officer (COO), David Hueber,

übernimmt die Funktion des Chief Executive Officer (CEO). Dynamisch,

kompetent und stets mit einem offenen Ohr für die Mitarbeiter wird es

ihm gelingen, den Kurs mit dem gleichen Elan wie sein Vorgänger zu

halten. "Sein technisches Fachwissen, seine zwischenmenschlichen

Kompetenzen, seine Fähigkeit, die Dinge einfach zu erklären, ganz zu

schweigen von seinen natürlichen Führungsqualitäten, machen ihn zu

einem hervorragenden CEO", versichert Yann Neuhaus.



Was den Umsatz angeht, war 2016 ein voller Erfolg für dbi

services. Der Bruttoumsatz des Unternehmens beläuft sich auf CHF 8.44

Millionen und erhöht sich somit gegenüber 2015 um 33 %. Dieses

Wachstum ist hauptsächlich auf die Zunahme von Service Level

Agreements (+35 %) und Consulting-Dienstleistungen (+29 %)

zurückzuführen. Im Bereich Belegschaft wird diesem Trend gefolgt:

Ende 2016 bilden 51 Mitarbeiter das Team von dbi services und dieser

Wachstumstrend setzt sich im ersten Quartal 2017 fort. Diese

allgemeine Zunahme lässt sich teilweise durch eine starke Entwicklung

der Zürcher Niederlassung erklären, der es gelungen ist, sich auf

einem äußerst wettbewerbsorientierten Markt zu etablieren. Zudem

haben neue Partnerschaften mit OpenText eDOCS, Cloudera und Attunity

das Angebot des IT-Dienstleisters verstärkt.



"Unser Dienstleistungsangebot war noch nie so vielfältig und

hochwertig wie heute. Ob es sich um Dokumentenmanagement-, Big-Data-

und Business-Intelligence-Plattformen oder einfach um das

Datenmanagement handelt, wir bieten unseren Kunden Lösungen und

setzen dabei auf zertifizierte und anerkannte Experten, die solche

Umsetzungen beherrschen." erläutert David Hueber, neuer CEO von dbi

services.



Über dbi services:



Bei dbi services teilen über 50 engagierte und erfahrene

Mitarbeiter die Leidenschaft für dieselbe Herausforderung: das

Konzipieren, Realisieren und Betreiben modernster IT-Infrastrukturen,

die es den Unternehmen erlauben, sich ihren Kernaufgaben zu widmen.

Dank diesem leistungsstarken Team verzeichnet dbi services einen

Bruttoumsatz von über 8.44 Millionen CHF und genießt das Vertrauen

von über 150 Kunden in der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Die

Kunden von dbi services sind kleine, mittlere und multinationale

Unternehmen aus so unterschiedlichen Sparten wie der Pharmaindustrie,

Uhrenindustrie, Logistik, Banken und Versicherungen, Gesundheit,

sowie der öffentlichen Verwaltung. Man schätzt ganz besonders die

Qualität unserer Dienstleistungen für Datenbankinfrastrukturen,

Middleware, Betriebssysteme und ECM Plattformen. Unsere Berater

genießen das Vertrauen ihrer Kunden für Hochverfügbarkeitslösungen,

Migrationen, Standardisierung oder Integration von Anwendungen,

ebenso wie für Cloud Computing, Capacity Management,

Machbarkeitsstudien oder Sicherheits-, Lizensierungs- oder

Leistungsaudits. Über 50 Kunden nutzen einen Service Level Agreement

(SLA) dbi FlexService-Vertrag für Datenbanken und Middleware. Die dbi

FlexService-Verträge sind transparent und wirtschaftlich interessant.

Die Leistungen werden von spezialisierten Experten erbracht, die für

hervorragende IT-Outsourcing-Dienstleistungen nach ISO20000

zertifiziert sind. Tagtäglich setzt dbi services alles daran, um das

Vertrauen seiner Kunden zu verdienen. Aus diesem Grund wird den

Fähigkeiten und der Ausbildung der dbi services-Mitarbeitenden ganz

besondere Aufmerksamkeit geschenkt: Sämtliche Berater sind

zertifizierte, erfahrene Spezialisten für IT-Infrastrukturen, seien

es Technologien wie Oracle, Microsoft, OpenText eDOCS oder Open

Source. dbi services ist Oracle Platinum Partner, Microsoft Gold

Partner für Datenplattformen, Dbvisit Gold Reseller Partner, OpenText

eDOCS Partner und EnterpriseDB Gold Partner.



