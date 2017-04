Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Cleen Energy 0% auf 8, davor 5 Tage im Plus (90,93% Zuwachs von 4,19 auf 8), Immofinanz -0,73% auf 1,91, davor 5 Tage im Plus (4,06% Zuwachs von 1,85 auf 1,92), BKS Bank Stamm 0% auf 18,3, davor 4 Tage im Plus (4,1% Zuwachs von 17,58 auf 18,3). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Verbund 15,25 (MA100: 15,35, xD, davor 130 Tage über dem MA100), Conwert 16,42 (MA100: 16,17, xU, davor 49 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Valneva 2,75 (MA200: 2,69, xU, davor 63 Tage unter dem MA200), Conwert 16,42 (MA200: 15,99, xU, davor 28 Tage unter dem MA200). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: OMV (3 Plätze gutgemacht, von 7 auf 4); dazu, OMV (+3, von 7 auf 4), Erste Group (-2, von...

Den vollständigen Artikel lesen ...